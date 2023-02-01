В Приморском крае запретили использовать дроны

Подобные запреты уже введены во многих регионах России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае с 1 февраля действует запрет на использование жителями дронов, квадрокоптеров и других беспилотников. Такое постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

У кого же осталось право на полеты? Согласно документу, у органов государственной власти, муниципалитетов, подведомственных организациях и компаний, выполняющих государственный оборонный заказ и контракты. Но тут тоже есть ограничения: на территории объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, объектов связи и транспортной инфраструктуры полеты все еще запрещены для всех.

Надо также отметить, что подобные запреты уже введены во многих регионах нашей страны. Это сделано по указу президента РФ об усилении охраны общественного порядка.

Что же грозит тем, кто все же рискнет запустить беспилотники? Согласно статье 11.4. КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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