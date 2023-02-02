В 2022 году производство свинины в Приморье выросло почти в 2,5 раза

Регион полностью обеспечен этим мясом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти в 2,5 раза увеличилось производство свинины в Приморье в 2022 году и составило 76,6 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, динамика к уровню прошлого года составила почти 142 процента. Объемы увеличились благодаря компаниям «Русагро-Приморье», «Мерси трейд» и «Приморский бекон».

– На данный момент регион полностью обеспечен этим мясом, часть продукции экспортируется в Республику Алтай, откуда мы еще сами три года назад закупали свинину, – подчеркнул министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Напомним, губернатор Приморье Олег Кожемяко отметил, что динамика в сельском хозяйстве высока – 115 процентов. По его словам, еще в 2018 году в крае не производили ни свинину, ни птицу в таких промышленных масштабах.

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