Поднебесная доступна для въезда с визой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина в Приморье нашла способ пересечь российско-китайскую границу, хотя безвизовое сообщение и официальные туристические туры в Поднебесную еще не возобновили. Стоимость услуги варьируется от 4 до 10 тысяч рублей «Комсомольская правда – Владивосток».

Изначально такой бизнес организовали для жителей Китая, однако пересечь границу смогла и россиянка (сделать это могут только граждане с визой КНР). В объявлении, приведенном порталом Biang.ru, указаны телефоны и группы, куда можно подключиться с помощью китайского мессенджера. Жительница Приморья с китайской визой рассказала о своем путешествии. 16 января она за 4 тысячи рублей смогла приехать в Суйфэньхэ.

– Далее уже все просто, 3 часа на скоростном поезде до Харбина, далее самолет до Шанхая, и я дома. Какое счастье! – рассказала в соцсети женщина.

По данным портала, места можно забронировать, выехать можно из Владивостока и Уссурийска. Есть и спецтариф, включающий ПЦР-тест и код здоровья. В приморском правительстве условия для официального визита в Китай огласят только в четверг, 2 февраля. Мэр Суйфэньхэ Ван Лэй прибыл для проведения встречи с журналистами.

Ранее редакция сообщала, что безвизовое сообщение с Китаем возобновят в феврале.

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