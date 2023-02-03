Во Владивостоке полсотни жильцов, включая детей, эвакуировались из дома из-за поступка мигранта

Огонь тушили 17 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В гостинке на Красного Знамени в столице Приморья неизвестный поджег диван, который простоял в подъезде с 29 января. Чем ему не угодила мебель, остается загадкой. Видео поджога появилось в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, что мужчина ждал лифт, видимо, ему стало скучно, а его внимание привлек диван возле мусопровода. Подойдя к нему, мигрант поднес зажигалку и зашел в подъехавшую кабину, но перед тем, как закрыть дверь, убедился, появилось ли пламя. А вспыхнул огонь, когда нарушитель порядка уже уехал.

Из-за пылающего дивана людям пришлось вызвать пожарных. По словам жильцов, из-за припаркованных во дворе машин не могли подъехать к дому, но на седьмом этаже все же удалось потушить. Пострадал только диван, а стены покрылись копотью. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 47 человек, из них семь детей, никто не погиб.

Пламя тушили 17 человек с помощью 4 единиц пожарной техники.

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