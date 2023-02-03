Главный синоптик края прокомментировал рекордный снегопад на 13 февраля

О мощном снегопаде сообщил портала Gismeteo. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столице Приморья предрекают новый рекордный снегопад на 13 февраля. По данным портала Gismeteo, начнется он 9 февраля, а усилится 11 числа. Глава Примгидромета Борис Кубай опроверг эту информацию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– К сожалению, подобные заголовки и заявления не такие уж и безобидные, как на первый взгляд может показаться. Примером тому может являться недавний сильный снегопад с эпицентром в Ольгинском районе, который был нами точно спрогнозирован за неделю до его начала, но в разгар снегопада на перевалах почему-то оказалось много автомобилей и людей, которых надо было спасать ценой значительных усилий.

Синоптик напомнил, что вся первая декада февраля ожидается спокойной, а температура воздуха окажется близка к норме. Только 10 и 12 февраля может начаться небольшой снег. По предварительным расчетам специалистов, сильные осадки могут обрушиться на Владивосток, а также на восточные районы края 16 февраля, однако данные будут перепроверяться и корректироваться.

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