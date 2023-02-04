«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Главный приз – годовая карта в сеть фитнес-клубов Platinum. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что стоит за настоящим мужчиной? Конечно же, его семья! Мы решили рассказать истории о самых сильных, смелых и, главное, любящих – об отцах. «Комсомольская правда» запускает конкурс «Самый лучший папа» – это уникальная возможность показать участие мужчины в воспитании ребенка. И получить призы от партнеров конкурса!

Разместить заявку можно с 4 по 23 февраля вот здесь, голосование будет проведено с 19 по 23 февраля. Все, что нужно – фотография и ваши контакты. Внимание, в конкурсе есть важное условие – заявки принимаем от жителей Владивостока и Приморья. Победителей ждем по адресу Лазо, 8, в краевой столице. С положением, включающим все правила конкурса, можно ознакомиться по ссылке.

Главный приз – годовая карта в сеть фитнес-клубов Platinum.

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