Трагический пожар унес жизнь 61-летней женщины в Приморье

ЧП произошло в обед 5 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла воскресным днем, 5 февраля, в селе Вадимовка Черниговского района. В 13:41 специалисты МЧС Приморского края получили звонок – горит двухэтажный жилой дом. Сразу же к месту чрезвычайного происшествия выехали пожарные. В это время жильцы здания вынесли из горящей квартиры 61-летнюю женщину (1962 год рождения). Она была без сознания; позже врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Когда пожарные прибыли по нужному адресу, из окон шел сильный дым, а внутри на 50 квадратах горели мебель и вещи.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара: на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Отметим, всего в тушении была задействована одна спецтехника и три человека из числа краевой противопожарной службы.

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