Фото: скриншот из видео, @report_dalnegorsk.

ЧП произошло на трассе в Приморье. Прямо на дороге загорелся габаритный транспорт. Водитель авто решил преодолеть перевал несмотря на вырывающиеся из-под машины языки пламени. Зрелищный видеоролик уже облетел соцсети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Подписчики Telegram-канала о Дальнегорске говорят, что все случилось в районе местного перевала. Один из участников движения снял происходящее на видео: на кадрах груженный лесовоз, забирающийся в горку. С водительской стороны вырываются языки пламени, вся кабина в дыму, но водитель уверенно продолжает движение, пытаясь преодолеть подъем. Автор ролика в этот момент очень переживал за состояние водителя и задавался вопросом ,как же он дышит в задымленной кабине?

Чуть позже стало известно, что подъем по перевалу «проходил в штатном режиме». Об этом сообщил подписчик паблика в социальных сетях. По предварительным данным, водитель большегруза добрался до вершины перевала. Насколько смог починил турбину и вернулся в Дальнегорск, всё держал под контролем.

–Не мог бросить машину на склоне, было страшновато, но всё обошлось, – сообщает мужчина.

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