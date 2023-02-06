Житель Владивостока прокатился на городском автобусе и ужаснулся

Видеокадры действительно удручают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни для кого не секрет, что поездки в городских автобусах – то еще удовольствие. Один из жителей Владивостока был очень впечатлен, когда оказался в одном из таких. Обстановку внутри общественного транспорта мужчина даже снял на камеру мобильного телефона. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сообщает автор ролика, действие развернулось в автобусе, который следует по маршруту №17 – от площади Семеновская до улицы Карбышева. Судя по всему, приморец не часто пользуется услугами общественного транспорта, а потому увиденное буквально повергло его в шок.

– В429КО, автобус №17, в салоне устойчивый запах антифриза. В кои-то веки оставил машину дома и поехал на автобусе. Впечатления «прекрасные», – написал мужчина.

Кадры действительно удручают: дырки в полу, на окнах, и непонятные испарения. Не исключено, что именно они источают запах.

– Как приключения? – шутят в социальных сетях.

Между тем сам мужчина через социальные сети обратился к администрации Владивостока. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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