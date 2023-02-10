Губернатор Приморья поздравляет специалистов с Днем дипломатического работника

Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уважаемые сотрудники представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации во Владивостоке!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника! В нынешней ситуации, когда международные отношения, безопасность и стабильность в мире подвергаются серьезным испытаниям, перед российской дипломатией стоят непростые задачи обеспечить суверенное будущее нашей страны и сформировать благоприятные внешние факторы устойчивого социально-экономического развития страны.

Представительство МИД России во Владивостоке в этом году отмечает юбилей – миссия была создана 100 лет назад по распоряжению правительства страны. Приморский край был и остается открытым миру, готовым к диалогу и реализации перспективных совместных проектов. Владивосток неизменно находится в центре международной жизни – здесь проводятся крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия, аккредитовано семь генеральных консульств и два отделения посольств, что подтверждает статус столицы Дальнего Востока как надежного партнера, крупного инвестиционного центра России.

Благодарю сотрудников представительства за успехи в расширении сотрудничества нашего региона с партнерами за рубежом, наращивании взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей. Уверен, что вы и впредь будете добиваться усиления позиций и авторитета нашей страны на мировой арене. Желаю работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

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