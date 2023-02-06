Фура перевернулась на объездной трассе во Владивостоке и перегородила дорогу

Приморцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на улице Басаргина набок перевернулась фура. Кадры ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По информации приморцев, произошло все на объездной трассе в районе Патрокла. Почему большегруз перевернулся, пока остается загадкой. Судя по кадрам видео, можно предположить, что причиной тому стал снег на дороге. Чуть дальше фуры можно заметить автомобиль, однако сложно сказать, был ли он участников ДТП – каких-либо повреждений на нем не видно.

В социальных сетях приморцы предполагают, что водитель либо превысил скорость, либо ему стало плохо. Также неизвестно, есть ли пострадавшие. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу ГИБДД, чтобы узнать подробности, и ждет ответ.

По словам очевидцев, на дороге образовалась плотная пробка.

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