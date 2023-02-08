Жесткое задержание на кампусе ДВФУ встревожило жителей Владивостока

Кадры задержания попали в социальные сети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приморья на кампусе ДВФУ на видео попало задержание двух мужчин. В социальных сетях люди гадают, что же произошло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, что из жилого корпуса силовики выводят мужчину в черной одежде и ведут его к машине. Позже в объектив камеры попадет другой неизвестный, скованный наручниками.

Некоторых кадры задержания встревожили, а для других стали поводом для шуток.

– Расходимся, это был хороший спектакль для откоса от экзаменов.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой ДВФУ, чтобы узнать, действительно ли на территории кампуса кого-то задержали.

– Сегодня в кампусе ДВФУ прошли плановые учения. Росгвардия при участии службы безопасности ДВФУ отработали алгоритмы действий по вызову с кнопки тревожной сигнализации.

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