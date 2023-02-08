Стоят врачи, часть улицы огородили: ЧП в столице Приморья заинтересовалась прокуратура

Лед упал с фасада здания на Океанском проспекте, 9. Фото: Прокуратура Приморского края

В центре Владивостока на голову женщины рухнул кусок льда. Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, произошло все в среду, 8 февраля, примерно в час дня. С фасада здания на Океанском проспекте, 9, на женщину упал лед. Узнав о случившемся, к месту прибыл исполняющий обязанности прокурора Илья Быков.

Известно, что женщина города получила травму головы, к ней приехали сотрудники скорой помощи. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу минздрава, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии пострадавшая.

Кроме врачей к месту ЧП приехала прокуратура. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура проверит исполнение требований законов при содержании и эксплуатации здания.

Напомним, что сотрудники ведомства также заинтересовались упавшим фасадом на улице Добровольского. С девятого этажа многоквартирного дома рухнули облицовочные плиты.

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