Предпринимательниц на Камчатке судили за торговлю браконьерской рыбой

Женщины должны выплатить крупные штрафы.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На Камчатке суд признал виновными двух женщин в нелегальной продаже красной рыбы. Сумма изъятой продукции составила 4,8 миллиона рублей. Каждая предпринимательница должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а до этого времени на их автомобили приставы наложили арест. Подробности – в материале «Комсомольской правды».
В прокуратуре Камчатского края рассказали, что с сентября по декабрь 2021 года женщины незаконно приобрели более десяти тонн продукции лососевых пород и белорыбицы. Злоумышленницы организовали ее транспортировку и хранение в специальных холодильниках, а часть продукции сбыли через пять торговых точек в Петропавловске-Камчатском.
Нарушительниц признали виновными в производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (пункты «а», «б», часть 4, статья 171.1 УК РФ). Теперь женщины должны выплатить штрафы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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