«Да у меня нет прав»: на дороге во Владивостоке задержали дебошира

На правонарушителя завели два уголовных дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ГИБДД поймали на дороге пьяного автомобилиста. Помимо этого, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. Вишенкой на торте стало неадекватное поведение задержанного, но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы ДПС дежурили около дома на Океанском проспекте, 34, когда в их поле зрения попал автомобиль марки Toyota Aqua со спущенными колесами. Патруль остановил шофера, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка на месте показала, что у 39-летнего местного жителя нет водительского удостоверения – ранее мужчину лишили права управлять автомобилями и тоже за «пьяную» езду. Водителя инспекторы пригласили в машину ДПС для составления протокола.

Все это время нарушитель мешал сотрудникам, пытался убежать, размахивал руками, толкал полицейских и даже пытался спровоцировать драку. Инспекторы неоднократно просили мужчину успокоиться, но безуспешно. Тогда правоохранители применили физическую силу в отношении дебошира, на что получили отпор – задержанный еще раз попытался вырваться и ударил сотрудника полиции головой.

– В отношении мужчины дознавателем УМВД России по Владивостоку заведено уголовное дело – управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы переданы в суд, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Помимо этого, на мужчину завели еще одно уголовное дело – применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Согласно статье, подозреваемый теперь может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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