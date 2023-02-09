Во Владивостоке девочка едва не погибла на батуте из-за беспечности владельцев

У женщины не было эксплуатационного документа на оборудование. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет по Приморью завершил расследование уголовного дела, которое завели на индивидуального предпринимателя. Женщину обвиняют по пунктам «б», «в», части 2 статьи 238 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с мая 2019 по декабрь 2021 года она не побеспокоилась о безопасности детской игровой площадки «Лабиринт», более того у нее не было эксплуатационного документа на оборудование. Из-за этого летом 2021 года в батутном центре на Ладыгина трехлетняя девочка упала с конструкции и получила тяжелые травмы.

Уголовное дело завели по пунктам «б», «в», части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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