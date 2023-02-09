Теплоход Haven Guarger с вьетнамскими моряками задержали в порту Находки

Судно задержали по инициативе капитана рыбного порта.

В Приморье в порту Находки задержали судно Haven Guarger под флагом Панамы с 23 вьетнамскими моряками на борту. Причиной тому послужили замечания к оснащению теплохода и документации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки выяснилось, что на борту нет коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих. Более того экипаж не знал о компенсациях в случае гибели моряка, этой информации нет и в индивидуальных контрактах. Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно задержали по инициативе капитана рыбного порта в Находке.

«Комсомолке» известно, что Haven Guarger может покинуть порт Находки только тогда, когда капитан судна получит письма об устранении недочетов. После того, как закончилась выгрузка, теплоход отвели на рейд.

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