Автомобили под снегом в зоне таможенного контроля в порту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморье в пятницу, 10 февраля, окажется во власти атмосферного фронта. Синоптики обещают краю небольшой, а местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер южный и умеренный. Утром температура воздуха составит от 30 до 9 градусов мороза, днем гораздо теплее – 6-1 градусов со знаком минус. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице с утра небольшой снег. И это, кстати, уже стало причиной многочисленных заторов на трассе – на дорогах гололедица. Ветер возьмет направление с юго-востока, умеренный до сильного, температура воздуха -3...-1°C.

В соседнем Уссурийске утром – до 14°C, днем – 1-3 градуса мороза. Ветер здесь слабый, облачно и временами также небольшой снег.

В Находке утром 7-9 градусов со знаком минус, днем -3...-1°C. На небе облачно, на улице снежно, на дорогах гололедица.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 10 февраля была холодной. Минимальную температуру воздуха синоптики фиксировали в 1920 году, и она составила -26,9°С. Максимальная температура воздуха +3,6°С отмечалась в 1935 году.

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