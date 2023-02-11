Во Владивостоке устаревшее освещение меняют на современные светильники

На данный момент смонтировано 4 600 светильников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4,5 тысячи новых светодиодных светильников установили специалисты ВПЭС во Владивостоке. Еще 2,5 тысячи светильников планируют установить на трассе Седанка – Патрокл. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В столице Приморья модернизируют уличное освещение: специалисты убирают старые светильники, у которых лампы еще натриевые, и меняют на новые светодиодные. Для чего? Специалисты говорят, что современные светильники потребляют куда меньше энергии и лучше освещают дороги. Работы ведутся и в жилых районах, и вдоль магистральных трасс.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день смонтировано 4 600 светильников: в районе Эгершельда на улицах Самарская и Морозова, в Первореченском районе на улицах Невская, Южно-Уральская, Вострецова, Днепровская, Тухачевского, Карбышева, Шошина и по другим адресам. Еще полторы тысячи – в пригороде на Маковского, Плещеева, Радио, Шишкина, Девятой, Шестой, Находкинской, Глинки, Семирадского, Цимлянской.

Специалисты планируют обновить еще 2,5 тысячи фонарей на трассе Седанка – Патрокл, которым, кстати, уже 11 лет, а также от Золотого моста до Катерной. Работы по замене назначены на май-сентября 2023 года.

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