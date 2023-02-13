Сотрудница почты в Приморье положила себе в карман более 250 тысяч рублей

В отношении женщины заведено уголовное дело. Фото: Даниил ОПАРИН

Преступление экономической направленности раскрыли в Приморье. В центре внимания оказалась сотрудница почты, которая присвоила себе 250 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Уссурийску. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Установлено, что с декабря 2021 года по июль 2022 года 32-летняя начальница одного из отделений почты, используя свое служебное положение, не донесла в кассу деньги. Женщина получала от клиентов деньги за предоставленные услуги, после чего буквально клала их в свой карман вместо кассы почтового отделения.

Доследственная проверка помогла выявить факт преступления: оперативники изъяли документы, провели бухгалтерское исследование, которое подтвердило растрату. В итоге подозреваемая и сама призналась в содеянном.

– В отношении женщины заведено уголовное дело по факту присвоения или растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом, – уточнили в пресс-службе УМВД.

В ФГУП «Почта России» отчитались, что произошедшее никак не отразилось на обслуживании: все обязательства перед клиентами почта выполняет в срок и в полном объеме.

– Сотрудник, присвоивший денежные средства, уволен.

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