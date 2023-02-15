В Приморье пациент ушел из больницы и кое-что прихватил с собой

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали жителя Уссурийска, похитившего телефон и моноблок из медучреждения. Ущерб составил свыше 46 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следы проникновения в кабинет, откуда злоумышленник и украл технику, отсутствовали. Чуть позже специалисты выяснили, что к краже может быть причастен местный житель, которого часами ранее доставили в больницу для оказания помощи. Пациент медицинское учреждение покинул самовольно.

Украденный моноблок. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские дали подробную ориентировку. В этот же день предполагаемого вора задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 39-летний приморец, который во всем признался и частично вернул чужое имущество, телефон к тому моменту он уже успел продать.

– Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Расследование продолжается, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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