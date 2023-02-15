Жесткое ДТП произошло ночью во Владивостоке

Последствия столкновения. Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла минувшей ночью во Владивостоке. Сообщается, что на дороге столкнулись два автомобиля. Подробности ЧП озвучил аварийный комиссар «Автогарант», читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что все случилось в районе улицы Выселковая, 49. Рулевой Toyota Prius двигался со Снеговой пади в сторону Рудневского моста. В это время по встречной полосе ехал автомобиль марки lexus. В какой-то момент прямо на повороте «Лексус» вылетел на «встречку», где и столкнулся с «Приусом». В результате аварии авто получил серьезные кузовные и механические повреждения.

На место происшествия сразу же прибыла машина скорой помощи. Медики госпитализировали пассажирку «Приуса», водитель гибридного авто от медицинской помощи отказался. О состоянии шофера «Лексуса» не сообщается.

Теперь разбираться в случившемся предстоит компетентным органам.

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