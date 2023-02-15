На День всех влюбленных приморец поджег дом родственников

До полыхает до сих пор. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечером 14 февраля в Приморье сгорел дом. Причиной тому стал поджог. 35-летний мужчина после конфликта с родственниками поджег крыльцо. В этот момент в частном доме находились люди. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о пожаре поступило в 20 часов 30 минут. Между родственниками разгорелся конфликт. На почве чего – пока неизвестно. Итогом стал пожар, который устроил один 35-летний приморец. Он поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в селе Подъяпольское. В этот момент в жилище находились двое: 32-летний мужчина и 65-летняя женщина. О состоянии их здоровья пока ничего не известно. Подозреваемого в преступлении уже задержали.

На 9 часов утра среды, 15 февраля, по данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар еще не был ликвидирован. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Между тем, прокуратура края уже поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара. На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.