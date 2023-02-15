В полиции рассказали детали жуткой ночной аварии на Выселковой во Владивостоке

Кадры с места аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Первореченском районе Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В полиции рассказали, что стаж предполагаемого виновника аварии составляет 13 лет. Предварительно известно, что 37-летний водитель автомашины Lexus HS250h не справился с управлением своего ТС и выехал на «встречку». В 2022 году шофера к ответственности не привлекали. От прохождения медицинского освидетельствования сейчас мужчина отказался.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Повреждения получил 26-летний водитель пострадавшего авто – Toyota Prius. В ведомстве сообщают, что у него ушибы мягких тканей головы. Чуть ранее «Комсомолка» писала, что с ним была еще и пассажирка, которую медики госпитализировали. Однако в УМВД об этом не упомянули, как, впрочем, и о состоянии рулевого «Лексуса».

Виновника привлекли к административной ответственности: за нарушение ПДД, за невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования, а также за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.