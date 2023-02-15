В Приморье впервые начали выращивать морских ежей и крабов в заводских условиях

В Приморском крае выращивают мидию тихоокеанскую. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье за год вырастили больше 62 тысяч тонн продукции аквакультуры. Особенно много произвели гребешка и ламинарии. О результатах работы предприятий края в ходе брифинга рассказал руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

В этом году объемы производства увеличились на 5,3 тысячи тонн. В основном в Приморском крае выращивали гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанга дальневосточного и ламинарию.

– За 2022 год хозяйства края вырастили более 62 тысяч тонн продукции аквакультуры. В том числе гребешка – 19,3 тысячи тонн, морской капусты – 26,1 тысячи тонн, трепанга – более семи тысяч тонн, устриц – 3,5 тысячи тонн, мидий – 2,3 тысячи тонн, – подчеркнул Валерий Корко.

За 114 предприятиями закреплено 329 рыбоводных участков общей площадью 80,2 тысячи гектара. Корко также добавил, что делаются первые шаги по выращиванию морских ежей и мохнаторуких крабов в заводских условиях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.