Жители считают, что качество перевозок нужно улучшать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока будет проиндексирована с 1 марта 2023 года. Решение приняли исходя из расчетов, предложенных транспортными компаниями, рост цены будет ниже уровня годовой инфляции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

– Стоимость проезда останется дифференцированной, в зависимости от формы оплаты, и составит 32 рубля при оплате транспортной картой (сейчас 30 рублей), 35 рублей – при оплате любой банковской картой (сейчас 32 рубля) и 40 рублей – наличными (сейчас 35 рублей).

Ранее Константин Шестаков, мэр Владивостока, на просьбу перевозчиков об индексации ответил, что перед этим они должны обеспечить реализацию качественных услуг транспорта: следить за салонами автобусов и за соблюдением расписания рейсов.

– С учетом всех этих факторов автотранспортные компании должны неукоснительно выполнять все условия контрактов и обеспечивать высокое качество работы общественного транспорта. Если предприятия не смогут наладить работу, контракты с ними будут расторгнуты, – заявил Константин Владимирович.

Последний раз цена на проезд в транспорте в краевом центре повышалась 1 ноября 2021 года – до 32 рублей. Планируется, что после индексации стоимости перевозчики закупят еще 170 машин в ближайшие два года.

Одновременно с индексацией тарифа во Владивостоке запустят билеты длительного пользования (БДП), своего рода проездные абонементы. Тарифы следующие: «Безлимит 1 месяц» по цене 1920 рублей, количество поездок по которому не ограничено (при этом заплатить можно только за себя), и «Лимит 40 поездок в месяц» по цене 1216 рублей, что позволяет экономить 5% от стоимости всех поездок.

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