Стало известно, где во Владивостоке можно будет купить цветы к 8 Марта

Торговля цветами запланирована с 1 по 10 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Международного женского дня во Владивостоке по традиции организуют торговлю цветами. Купить букет для мам, бабушек и своих девушек можно будет в специальных магазинах, торговых центрах и на ярмарках, в разных районах города откроются дополнительные автолавки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом году предприниматели выбрали 21 место для торговли цветами, в администрации города опубликовали список адресов. Приобрести букет с 1 по 10 марта можно на проспекте 100-летия Владивостока, 60, улицах Адмирала Горшкова, 36, Адмирала Юмашева, 10, Борисенко, 9б, Дачной, 61, Жигура, 46, 48, Ильичева, 6, Кипарисовой, 20, Красного Знамени, 86, 90, 114, 164а, Ладыгина, 15, Мусоргского, 93, Нейбута, 47, Новоивановской, 3, Светланской, 123, 173, Черняховского, 5, Шилкинской, 16а.

По словам представителей городского управления развития предпринимательства и потребительского рынка, бизнесменам предложили 64 места для размещения автолавок. В мэрии добавили, что с 1 по 10 марта во Владивостоке организуют рейды, чтобы выявить незаконную торговлю цветами.

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