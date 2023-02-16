Во Владивостоке по просьбе местных жителей снесли металлические гаражи

Специалисты снесли металлические гаражи, которые, кстати, установили без разрешения. Фото: Администрация Владивостока

По просьбам горожан территорию в районе Крыгина, 5 освободили от незаконных строений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты снесли металлические гаражи, которые, кстати, установили без разрешения. Таких самовольных построек на Крыгина оказалось порядка 20 штук. Когда о предстоящем сносе сообщили владельцам, часть из них самостоятельно убрали имущество. Что касается оставшихся – их дорожная служба вывезла на площадку временного хранения. Забрать гараж теперь можно будет только в том случае, если его владелец предоставит документы на собственность, оплатит штраф, а также работы по демонтажу, вывозу и временному хранению.

Представители отдела демонтажа муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» рассказали, что такие мероприятия проводятся почти каждый день. На этой неделе ведутся еще и в районе железнодорожной остановки «Моргородок». Здесь также снесли металлические гаражи. Помимо этого, городская служба в феврале освобождала от таких незаконных строений территории на Державина, 7, Светланской, 133, Уборевича, 20а, Некрасовской, 48, проспекте 100-летия Владивостока, 42.

Все, что находилось в гараже, после сноса конструкции остается на месте. Чаще всего, как рассказывают сотрудники муниципального дорожного предприятия Владивостока, это бытовой хлам – старая мебель, доски, резина и так далее. Все это следует своевременно убирать – в течение трех дней, после этого приезжают КамАЗы, и мусор отправляется на полигон.

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