В Приморье предложили запретить выступление экс-депутата Ирины Хакамады

Выступление бывшего депутата запланировано на 30 марта. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Представители приморского отделения движения «Культурный фронт России» потребовали запретить выступление экс-депутата Госдумы РФ Ирины Хакамады. Мероприятие запланировано на 30 марта во Владивостоке в рамках конференции для деловых женщин «Леди у штурвала».

Открытое письмо появилось в telegram-канале министерства культуры Приморья. По словам представителей краевого движения, позиция Ирины Хакамады не соответствует политике государства, подрывает основы национальной безопасности, воспитания детей, духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

– Мы гордимся героями СВО, поддерживаем наших бойцов всем сердцем, понимаем, какой подвиг они совершают каждую минуту ради будущего наших детей. Мы осознаем свою ответственность за духовно-нравственное состояние общества и считаем невозможным проведение конференции для деловых женщин «Леди у штурвала» с участием Ирины Хакамады в Приморском крае.

В письме участники «Культурного фронта России» также обратились к организаторам конференции – Дальневосточному консалтинговому агентству «Успех». Руководителей компании призвали не рисковать своей репутацией ради сиюминутной выгоды.

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