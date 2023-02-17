Во Владивостоке городской автобус из-за ДТП вылетел прямо на тротуар

Автобус вылетел на тротуар. Фото: Анна СОБОЛЬ

Утренний трафик в пятницу, 17 февраля, во Владивостоке осложнила серьезная авария. Участниками ДТП стали малолитражка и общественный транспорт. Пока причины аварии неизвестны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Транспорт получил серьезные повреждения. Фото: Анна СОБОЛЬ

Все случилось в районе улицы Светланской. Одну из полос там занял городской автобус, который вылетел с трассы прямо в пешеходное ограждение. Часть транспорта осталась на дороге, другая половина оказалась на тротуаре. Машину остановили фонарный столб и дерево. Автобус получил серьезные повреждения. На место ДТП сразу же прибыли медики.

К слову, есть версия, что ЧП случилось из-за второго участника аварии – Toyota Aqua. Автомобиль стоит чуть подальше автобуса, за ним установлен знак аварийной остановки. Машина также заняла центральную полосу движения. Предположительно, малолитражка подрезала общественный транспорт, а водитель, уходя от столкновения, свернул в сторону тротуара.

Информации о пострадавших пока нет, редакция «КП – Владивосток» уже обратилась к правоохранительным органам за комментарием. Стоит отметить, что пробка тянется от площади Луговой. В месте ДТП движение также затруднено.

Автобус снес часть металлических ограждений. Фото: Анна СОБОЛЬ

ОБНОВЛЕНИЕ НА 09:20

В момент аварии в салоне общественного транспорта никого, кроме водителя, не было. По предварительной информации, шоферу стало плохо, он потерял управление габаритным транспортом и вылетел на тротуар. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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