Машину разорвало, четверо погибли: жуткая авария произошла на трассе в Приморье

Жуткая авария на трассе в Приморье. Фото: @dpscontrolprim.

Еще одна жуткая авария произошла утром в пятницу, 17 февраля. В Хасанском районе в ДТП, предположительно, погибли четыре человека. В ГИБДД информацию пока не подтвердили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло между поселком Нежино и Тихий. Малолитражка залетела под фуру, удар был такой силы, что легковой автомобиль буквально разорвало на две части. То, что осталось от легковушки, сразу же превратилось в груду железа.

По предварительной информации, все, кто находился в Nissan Sunny, погибли. О точном количестве не сообщается, есть только предположение, что в салоне машины было четверо человек.

Не исключено, что спровоцировало ДТП нарушение скоростного режима. Плюс ко всему утром на этом участке трассы было туманно и очень скользко. Судя по расположению машин, «длиномер» ехал по своей полосе, а легковушка вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения.

В УМВД комментариев на эту тему пока не дают. Разбираться в случившемся теперь предстоит специалистам.

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