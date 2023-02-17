Праздничные мероприятия пройдут по всему краю. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье готовятся к празднованию Дня защитника Отечества. В феврале по всему краю пройдут концерты, выставки, мастер-классы и уроки мужества, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Кавалеровском округе кроме концерта жителей ждут и другие мероприятия. Мужчины смогут посоревноваться в ловкости, меткости, силе и смекалке, а дети – поучаствовать в «Зарнице». Состоятся и различные выставки: рисунков «Я – защитник», книжные – «Дни воинской славы России», «Книги мужества и славы», «Защитники Отечества – наша гордость!».

Большой выбор мероприятий запланировали в Ольгинском округе. Жители Ольги смогут посетить патриотический час «Юные герои Отечественной войны», уроки мужества и выставку «Служу Отечеству». В Милоградово пройдет выставка детских рисунков «23 февраля – Слава Отечеству» и книжная – «Отечества славные сыны», в селе Моряк-Рыболов – мастер-класс «Подарок защитникам», игра «Курс молодого бойца». В селе Пермское школьники младших классов смогут принять участие в конкурсе «Будь готов», а в Серафимовке состоится спортивно-игровая программа «Играй с радостью, отдыхай с пользой». Для ребят из Новониколаевки запланировали утренник «Солдат – всегда солдат», а в Маргаритово – игровую программу для учеников 4-9 классов «К солдатской службе будь готов!».

В Ханкайском округе в Доме культуры села Камень-Рыболов организуют фестиваль военно-патриотической песни «Мы чтим сынов Отечества в мундирах», также пройдет вокальный конкурс «Таланты без границ», а мужчины смогут принять участие в соревнованиях «Веселые старты».

В Хасанском округе в Славянке устроят концерт «Герои на все времена», Вахту памяти в честь праздника и годовщины проведения СВО, акцию «Ребята, мы с Vами!», патриотические часы для молодежи «Я служу России» и марш-бросок для юнармейцев «Сила. Честь. Отвага». В Зарубино пройдет мероприятие «Военный вернисаж».

В Уссурийском городском округе организуют волейбольный турнир, выпуск тематической стенгазеты, книжную выставку, конкурс онлайн-поздравлений, ряд концертов и церемонию возложения цветов к памятнику уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

К празднику присоединился и Чугуевский округ. В Чугуевке пройдут выставка, конкурс, героико-патриотический час, концерт «Держим строй в тылу» и возложение цветов к обелиску «Священный долг и честь – защита своего Отечества!». В селе Шумный подготовят книжную выставку и час мужества. Детей из Кокшаровки ждет патриотическая игра, а жителей Самарки – конкурс «Аты-баты, кто в солдаты!». В селе Заветное состоится квест «На страже Отечества», а в Ясном – военно-спортивный утренник.

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