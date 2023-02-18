Житель Приморья накормил собаку частями тела своей собутыльницы

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачастую пьяные разборки заканчиваются драками, но иногда все может дойти до тяжелых случаев вплоть до убийств. Ситуация, о котором мы сейчас расскажем, завершилась не чьим-то трупом, но она не менее жестокая. В Telegram-канале представители Объединенного правового союза рассказали, что в Черниговском районе мужчина отрубил два пальца своей собутыльнице. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в социальных сетях, история произошла два дня назад. В одном из сельских домов Черниговского района мужчина и женщина проводили время за распитием алкоголя, но в какой-то момент их времяпрепровождение превратилось в ссору. Конфликт достиг точки кипения и озлобленный приморец, взяв топор, отрубил своей знакомой три пальца.

Казалось бы, после такого следует сразу обращаться в больницу, но информации из социальных сетей, женщина всего лишь забинтовала руку и продолжила пить дальше. Мужчина же скормил отрубленные пальцы собаке, которая жила в будке.

Наказание все же настигло приморца, родственники пострадавшей обратились в полицию, мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), теперь ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него. Сейчас же он находится в СИЗО, где проведет два месяца. Информацию об этом подтвердили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

И все же в этой истории есть несколько вопросов, которые пока что остались без ответа. Например, что стало причиной конфликта, который заставил мужчину схватиться за топор. И почему он решил скормить пальцы своему псу, пытался избавиться от улик? Был ли он ранее судим, и почему женщина не обратилась за помощью сразу. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу УМВД по Приморью, чтобы узнать остальные подробности.

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