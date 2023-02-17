В выходные в крае похолодает до -17°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные. Судя по данным метеосайта windy.com, суббота, 18 февраля, обещает быть без осадков, но 19-го числа ситуация резко изменится.

Согласно информации синоптиков windy.com, в воскресенье, 19 февраля, на Владивосток обрушится снегопад. Начнется он примерно в 5:00, а завершится только к 17:00, порывы ветра при этом достигнут 24 метров в секунду.

Синоптики портала «Примгидромет» озвучили иной прогноз. По их словам, в ночь на 18 февраля в некоторых районах края пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до -10…-17°C, а на побережье – до -1…-8°C. Днем осадки прекратятся. В столице Приморья 18-го числа ожидаются переменная облачность и туман, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 19 февраля, в Приморье пройдет несущественный снег, температура воздуха понизится на 3-6 градусов по сравнению с субботой. Во Владивостоке ожидается облачность, небольшой снег возможен только к вечеру. Утром похолодает до -6…-8°C, днем воздух прогреется до -3…-5°C.

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