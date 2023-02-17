Коммунальная авария оставила без холодной воды три тысячи жителей в Приморье

Авария произошла в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки.

В Находке два микрорайона с самого утра 17 февраля остались без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе города, на магистральном водопроводе произошла авария. ЧП заинтересовалась прокуратура, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Без ХВС с 9 утра остались микрорайоны Ливадия и Южно-Морской. В пресс-службе мэрии добавили, что в больницу воду подвозят по заявкам. По информации городской прокуратуры, коммунальная авария лишила воды более 70 многоквартирных жилых зданий, 400 частных домов – в общей сложности три тысячи человек.

Аварию устранили днем, после чего специалисты приступили к возобновлению подачи воды.

Без воды остались 70 многоквартирных домов. Фото: пресс-служба администрации Находки.

Ведомство проверит исполнение требований законодательства, а также соблюдение прав жителей на получение коммунальной услуги. Восстановление водоснабжения контролируется городской прокуратурой.

В социальных сетях же люди отмечают, что в городе необходимо поменять систему труб.

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