Экс-главе минлесхоза Приморья Карпенко, обвиняемому в превышении полномочий, вместо срока назначили штраф

Сумма штрафа не достигла и 100 тысячи рублей. Фото: Правительство Приморского края

Экс-министру лесного хозяйства в Приморье Валентину Карпенко огласили приговор. Наказание за его преступление оказалось довольно мягким – всего лишь штраф в 80 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение вынес Советский районный суд. Бывший глава лесного хозяйства от имени департамента помог двум организациям продлить срок договора аренды лесного участка для заготовки древесины, а также заключить новый контракт с определенными предпринимателями. Соглашения он заключал без проведения открытых торгов. Следствие предполагает, что действовал Карпенко из личных интересов, чтобы показать себя как успешного руководителя.

Экс-министру вынесли приговор по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок максимум до четырех лет. Известно, что судью просили отправить Карпенко в колонию-поселение на год и 8 месяцев, а также на два года запретить ему занимать государственные и муниципальные должности. Однако отделается он всего лишь штрафом, сумма которого не доходит и до 100 тысяч рублей.

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