Города Дальнего Востока будут впервые принимать праздник у себя «в гостях». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых масштабных российских фестивалей пройдет во Владивостоке. Организаторы уже озвучили дату проведения. Что ждет приморцев на мероприятии? Это пока держится в секрете. Чуть позже в пресс-службе социальной сети Вконтакте обещали рассказать, какие сюрпризы приготовлены для зрителей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным пресс-центра, фестиваль стартует во Владивостоке – 17 июня. Далее, 24 июня, мероприятия пройдет и в Новосибирске. Эти города будут впервые принимать праздник у себя «в гостях». Площадки, где пройдет мероприятие, пока не определены, об этом организаторы VK Fest 2023 обещали отчитать позже.

– Мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: ещё сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля, – рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Билеты, кстати, уже можно купить на сайте. Стоимость их варьируется от 250 рублей до 72 000 рублей на компанию. Приморцы, узнав о том, что мероприятие впервые пройдет во Владивостоке, взбодрились. Как оказалось, для многих побывать на фестивале было настоящей мечтой, которая, судя по всему, вот-вот станет реальностью.

Напомним, что в 2022 году участниками масштабного шоу стали известные российские звезды. Среди них Баста, ANNA ASTI, JONY, Егор Крид, Елка, Звери, Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, МОТ, NILETTO, «Руки Вверх!», FEDUK, The Hatters и многие другие артисты. Для гостей VK Fest выступали также Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин и Михаил Лабковский. Приезжали и блогеры – Лиза Анохина, Karna.val, DAVA и Егор Шип. Кто порадует своими выступлениями и лекциями в 2023 года, пока остается загадкой и сюрпризом.

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