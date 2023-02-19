«Адмирал» обыграл ХК «Автомобилист» в домашнем матче и может выйти в плей-офф

«Моряки» взяли победу на домашнем льду. Фото: ХК «Адмирал»

Приморский ХК «Адмирал» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда, «морячков», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Встречу открыло лазерное шоу и гимн России. Счет окрыли «моряки» – в игре 5 на 5. Забил точным кистевым Дмитрий Сидляров. Второй период был напряженным для обеих команд. Затем отличился форвард Николай Чебыкин, который с броска товарищей забил в левый нижний угол ворот Юхана Маттсона.

Третий период расшатал нервишки публике. «Автомобилист» бросился отыгрываться, был богат на удаления – четыре раза команды играли в неравных составах.

– Удаление Орехова уральцам реализовать удалось, Брукс Мэйсек во время позиционной атаки подкараулил отскок после броска Анатолия Голышева (Адмирал) – 2:1, – прокомментировали в пресс-службе ХК.

Третий гол «морячков» пришелся на клюшку Рудольфа Червени. Следующий матч тоже состоится дома, 19 февраля. К слову, еще одна победа гарантирует ХК выход в плей-офф КХЛ впервые с 2016 года. Как заявил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, эту возможность надо заслужить.

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