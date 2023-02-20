«Папа, я подрался»: еще один вид мошенничества вычислили в Приморье

Одного из участников преступной схемы задержала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошеннической схемы «Родственник попал в беду». Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Спасский». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отделение полиции обратился 68-летний мужчина. По его словам, он стал жертвой мошенников. Преступники действовали по избитой схеме: приморцу позвонили с незнакомого номера. Звонящий представился сынок мужчины, сообщил, что подрался, и теперь находится в реанимации. Затем «сын» передал трубку «брату» парня, которого он якобы избил. Тот в свою очередь заверил, что заявление в полицию подавать не будет, но только при условии, что мужчина передаст за сын 270 тысяч рублей. По легенде отдать их следовало другу, о месте и времени также договорились по телефону.

Пожилой мужчина сделал все, как и попросили. И только когда пенсионер отдал деньги, он решил позвонить сыну. Оказалось, что с родственником все в порядке, и ни в какой драке накануне он не участвовал. Тогда стало ясно, что отец нарвался на телефонных аферистов.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Он оказался курьером, который и забирал деньги. Способ легкого заработка парень нашел в интернете. Теперь он – подозреваемый в уголовном деле. Организатору преступной схемы он перечислил полученные деньги через банковскую карту, при этом 5 000 рублей приморец оставил себе.

– Следственным отделом МО МВД России «Спасский» в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам мошенничества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. Расследование уголовного дела продолжается.

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