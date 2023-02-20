На Камчатке может появиться новая дивизия подводных атомных лодок

Вопрос о формировании находится в разработке. Фото: Александр ГЛУЗ

На Камчатке планируют сформировать новую дивизию подводных лодок, в состав которой войдут «Белгород» проекта 09852 и «Хабаровск» 09851. Однако, какие задачи будет выполнять соединение, пока не разглашается, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Известия».

По информации источников в военном ведомстве, вопрос о формировании дивизии пока что не решен. В состав соединения могут войти не только субмарины, но и вспомогательные надводные суда.

По данным «Известий», строительство береговой инфраструктуры для субмарин в бухте Крашенинникова подходит к концу. Длина «Белгорода» достигает 184 метров, а его главная особенность – гребные винты, которые обеспечивают малошумность хода. Что касается «Хабаровска», то численность экипажа составит до ста человек на борту, сама же подлодка может стать носителем системы вооружения «Посейдон».

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