В Приморье обнаружили первый в 2023 году очаг африканской чумы свиней

Исследования проводили специалисты Россельхознадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в 2023 году случай заражения африканской чумой свиней зафиксировали специалисты лаборатории Россельхознадзора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, труп кабана нашли в лесу на территории Хасанского района. Лабораторные исследования показали, что в теле мертвого животного находится ДНК вируса чумы.

При наличии признаков болезни у свиней, а также если вы нашли труп дикого кабана необходимо обратиться в Приморское межрегиональное управление (8-423-239-53-07; 8-423-239-52-87) и государственную ветеринарную инспекцию края (8-423-241-13-91).

Специалисты напоминают, что вирус не опасен для человека, погибают только свиньи и дикие кабаны. Впервые эту болезнь зафиксировали летом 2019 года, после чего в Приморье ввели режим ЧС.

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