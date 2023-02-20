Приморские художники поддержали участников СВО

Вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь для военнослужащих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники из Приморья решили с помощью своего творчества поддержать участников СВО. Они поучаствуют в благотворительной выставке-продаже, вырученные средства с которой пойдут на гуманитарную помощь для военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Организаторами акции выступили Совет Почетных граждан Приморского края, Совет Почетных граждан Владивостока, «Сильная Россия» и организация «Союз художников России».

Еще одной особенностью выставки станет то, что принять участие смогут не только профессиональные художники. Главное – иметь желание помочь.

Выставки пройдут во Владивостоке и Уссурийске с 27 апреля по 22 мая. Инициатор проекта Светлана Морозова рассказала о том, что считает необходимым провести подобное мероприятие во всех муниципальных образованиях региона.

– Военнослужащим, участникам спецоперации, нужно как можно больше помогать. Сейчас мы занимаемся оповещением наших художников об этой выставке, – добавил председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов. Он также поделился, что решение поддержать благотворительную выставку было принято сразу.

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