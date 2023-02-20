Сохраняйте спокойствие: в приморских городах пройдет боевая стрельба

При проведении салютов будет задействовано свыше 39 единиц орудий и салютных установок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких приморских городах артиллерийские подразделения Восточного военного округа проведут праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества. Поэтому 21 февраля будет тренировка с боевой стрельбой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владивосток и Уссурийск – вот те города, где выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок. Помимо них подобные мероприятия пройдут и на других территориях Дальнего Востока: Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ.

При проведении салютов будет задействовано свыше 39 единиц орудий и салютных установок различных типов, в том числе артиллерийские орудия Д-30 и БС-3, а также салютные установки 2А30, 2А35, 2А85, 2А85А1.

Администрация Уссурийска предупреждает жителей и гостей города о тренировке на территории бывшего автодрома Уссурийского ВАКУ и просит сохранять спокойствие.

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