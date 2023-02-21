Специальный выпуск «Комсомольской правды» выйдет 22 февраля

В тему выпуска войдет послание президента. Фото: ИВАНОВА Диана

Дорогие читатели!

В среду, 22 февраля, в газетных киосках Приморья появится специальный выпуск «Комсомольской правды» «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года!

Основные темы выпуска:

• Стенограмма послания президента России Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

• Год назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Право республик Донбасса на независимость и историческое право России на эти регионы – не только Донбасс, но и Приазовье: Запорожскую и Херсонскую области. Как проходит интеграция новых регионов и что это даст для развития России.

• Нас вынудили: какие предложения о всеобщей безопасности Россия делала Западу накануне начала специальной военной операции и как коллективный Запад их проигнорировал

• Мы ответили: что показали битвы за Мариуполь, Северодонецк с Лисичанском и Соледар с Бахмутом.

• До последнего украинца: бывшие западные партнеры боятся прямого военного столкновения с Россией, но все время «подбадривают» украинцев умирать, поставляя оружие.

• Главные тайны санкционной войны.

• Все для победы: что делают для фронта волонтеры-изобретатели, какие маскировочные сети шьют в Марфиной обители, какие письма и посылки отправляют на передовую школьники страны.

Спрашивайте во всех точках продажи прессы вашего города 22 февраля!

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