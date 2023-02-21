Осужденные в Приморье спасли замерзающего на дороге мужчину, на которого никто не обращал внимания

Михаил Лабунец и Михаил Чумичев. Фото: пресс-служба ГУФСИН Приморья

В период сильных мороз осужденные ИЦ-№1 в Приморье заметили по пути на исправительные работы замерзающего мужчину. Михаил Лабунец и Михаил Чумичев остановились, помогли человеку, перенесли в теплое место и вызвали скорую, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

Прибывшие на место медработники поблагодарили осужденных за неравнодушие. Не уточняется, почему мужчина оказался на улице – вероятно, речь идет о человеке без места жительства. Люди, проходящие мимо, не обращали на него внимания.

После случившегося сотрудники скорой помощи ходатайствовали о поощрении Лабунца и Чумичева. Руководство ФСИН вручило им грамоты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о барельефе, которые осужденные нарисовали в ГУФСИН-1 Приморья в честь тигриного праздника.

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