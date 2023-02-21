В Приморье 690 жителей заразились короновирусом

При первых симптомах болезни врачи рекомендуют обращаться в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье по-прежнему наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 690 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Специалисты привели данные по уровню заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю. По словам зампредседателя правительства – министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в группе риска по-прежнему входят люди старше 60, а также те, у кого есть хронические заболевания и беременные женщины. При первых симптомах COVID-19 или гриппа необходимо обратиться к врачу.

– Новая коронавирусная инфекция встраивается в структуру сезонных респираторных инфекций, и правила поведения при заболевании для них одинаковые. Если это молодой здоровый человек и в первые три дня заболевания температура ниже 38 градусов, можно ограничиться домашним режимом.

Анастасия Худченко добавила, что жителям стоит ревакцинироваться против коронавируса, так как в марте на Приморье может обрушиться еще одна волна заболеваемости. За прошлую неделю прививку сделали почти 4,5 тысячи жителей.

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