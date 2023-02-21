Подробности рассказали в пресс-службе Росгранстроя. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В предстоящий День защитника Отечества автомобильные пункты пропуска на границе с КНР не приостановят свою работу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Росгранстроя, речь идет о погранпереходах «Краскино», «Полтавка» и «Пограничный». Работать также будут железнодорожные пункты пропуска «Махалино» и «Пограничный». График работы не изменится и в Международный женский день.

В праздничные дни свою работу приостановит только автомобильный погранпереход «Турий Рог».

Напомним, что в крае проводят реконструкцию пункта «Марково», который закрыли на ремонт еще в 2020 году. Специалисты планируют завершить работы в конце этого года, после чего он будет работать каждый день, без выходных. Строительные площадки посетили замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, губернатор края Олег Кожемяко и заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин.

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