В четырех городах Приморья построят арендное жилье для сотрудников оборонно-промышленного комплекса

Такое жилье может появиться и во Владивостоке. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Во время Послания Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин поручил запустить по всей стране программу льготного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

– Ставка аренды будет значительно ниже рыночной, часть оплаты возьмет на себя государство, – отметил глава государства.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в крае уже реализуют программу арендного жилья, дома возводят в разных городах и районах. На этот год уже запланировано строительство зданий в Арсеньеве, в конце февраля пройдет распределение для работников военно-промышленного комплекса в Находке, также им предоставят квартиры.

– Посмотрим возможность предоставления такого жилья во Владивостоке. Работа уже налажена. Мы сдали 740 квартир в Большом Камне для работников военно-промышленного комплекса. Будем и дальше расширять это направление. Поддержка государства, выделение дополнительных финансовых возможностей позволят расширить эту программу.

В Арсеньеве арендное жилье планируют сдать в конце 2024 года, 220 квартир распределят сотрудникам местного авиастроительного предприятия. В Находке по программе уже завершили строительство двух домов, новоселов ждут 440 помещений.

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