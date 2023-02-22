Столбики термометров поднимутся выше +1°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февраль продолжает радовать жителей Приморья умеренно морозной и солнечной погодой. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая ожидается обстановка в конце месяца, а также дал предварительный прогноз на 8 марта.

По словам специалиста, в конце февраля в Приморье столбики термометров поднимутся до +1°C, такая погода установится в крае 27 февраля. В западных и восточных районах края температура воздуха достигнет +10°C и выше.

Но вот в начале весны, а именно – 1 марта, в край вновь ворвутся морозы до -12°C. Днем максимальная температура воздуха будет колебаться от отметки в 0°C в южных районах до -10°C на севере и северо-востоке.

В первые пять дней марта в Приморье ожидаются небольшие и умеренные осадки, а ближе к 8 марта погода успокоится и подарит жителям и гостям края хорошее настроение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.