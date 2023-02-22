Во всех городах Приморья в первый день весны завоют сирены

Первый звуковой сигнал прозвучит в 10:40. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В первый день весны в Приморье проверят готовность систем оповещения населения. Как рассказали в пресс-службе краевого министерства ГОЧС, мероприятие начнется в 10:40, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В среду, 1 марта, в 10:40 в городах Приморья через громкоговорители прозвучит сигнал «Внимание всем!», а после него последует проверочное сообщение «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие». Услышать речевое оповещение можно по следующим телевизионным каналам и радийным станциям: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», каналам кабельного телевидения компании «Подряд», Вести ФМ, Маяк, Радио России.

Цель проверки – отработка доведения проверочных сигналов и информации до жителей о ЧС, а также отработка навыков дежурно-диспетчерских служб.

Представители министерства рассказали, что после предупредительного сигнала «Внимание всем!» по каналам телевидения и радио приморцы услышат информацию о сложившейся обстановке и порядке действий.

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